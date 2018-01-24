ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Выручка Почты России в 2017 году выросла на 8% по сравнению с 2016 годом. Об этом доложил генеральный директор Почты России Николай Подгузов премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

"Мы немного повысили нашу выручку - на 8%, и удалось повысить заработную плату работников основного производства примерно на 4%", - сказал Подгузов.

"По итогам 2017 года доля Почты России на рынке письменной корреспонденции приблизилась вплотную к 90%, а на рынке посылок она возросла с 62% до 67%. Мы обработали на 23% больше посылок - это 365 млн штук, то есть в среднем более 1 млн посылок в сутки", - сказал глава предприятия на встрече с премьер-министром.

По его словам, качественная подготовка к высокому сезону, ноябрь - декабрь, позволила его "уверенно пройти, когда мы обрабатывали более 2 млн посылок".