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Выручка "Почты России" в 2017 году выросла на 8%

Экономика и бизнес
24 января, 16:02 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 24, января. /ТАСС

Доля "Почты России" на рынке посылок выросла с 62% до 67%

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ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Выручка Почты России в 2017 году выросла на 8% по сравнению с 2016 годом. Об этом доложил генеральный директор Почты России Николай Подгузов премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

"Мы немного повысили нашу выручку - на 8%, и удалось повысить заработную плату работников основного производства примерно на 4%", - сказал Подгузов.

"По итогам 2017 года доля Почты России на рынке письменной корреспонденции приблизилась вплотную к 90%, а на рынке посылок она возросла с 62% до 67%. Мы обработали на 23% больше посылок - это 365 млн штук, то есть в среднем более 1 млн посылок в сутки", - сказал глава предприятия на встрече с премьер-министром.

По его словам, качественная подготовка к высокому сезону, ноябрь - декабрь, позволила его "уверенно пройти, когда мы обрабатывали более 2 млн посылок".

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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