Более 100 млн рублей направят на поддержку малого бизнеса в Петербурге в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Власти Петербурга направят на программы поддержки малого и среднего бизнеса в 2018 году более 101 млн рублей, при этом количество программ сократят на одну. Об этом в среду сообщил журналистам глава городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев.

"В этом году выделено более 101 млн рублей. [Такая программа поддержки, как] кредитование коммерческими банками пользовалось популярностью, но так как денег у нас не так много, мы решили в этом году пока эту программу приостановить. Мы считаем, что на сегодняшний день инфраструктура развития бизнеса, то есть ЦРПП (Центр развития и поддержки предпринимательства) плюс Фонд поддержки предпринимательства, корпорация развития предпринимательства, эти структуры дают очень серьезные финансовые продукты для предпринимателей. Мы решили усилить программы социальные, программы развития легкой промышленности, программы выставочно-ярмарочной деятельности, а эту программу пока приостановить, пока не получим дополнительное финансирование", - сказал он, не уточнив, когда могут быть выделены дополнительные средства.

Таким образом, в этом году предприниматели смогут воспользоваться программами поддержки по получению сертификатов, выставочно-ярмарочной деятельности, субсидированию арендных платежей в сфере легкой промышленности, субсидиями в сфере народных промыслов, на организацию дневного центра времяпрепровождения для детей дошкольного возраста и на поддержку социального предпринимательства.

Как пояснила зампредседателя комитета Елена Капустина, несмотря на то, что общая сумма в этом году меньше (в прошлом году было выделено 144 млн рублей), субсидии на отдельные программы в итоге вышли больше. "В этом году на выставочную деятельность выделено 36 млн, а в прошлом - 21 млн рублей, на субсидии части арендных платежей 25 млн рублей, а в прошлом - 21 млн рублей", - сказала она.

Глава комитета добавил, что за последние пять лет в городе количество предприятий потребительского рынка увеличилось на 2,5 тыс., в первую очередь это предприятия общепита и торговли. "У нас самая лучшая обеспеченность торговыми площадями на душу населения в РФ, составляет 1200 кв. м на 100 тыс. человек, мы уже приближаемся к европейским показателям", - отметил он.

Малый бизнес в Петербурге

На конец 2017 года в Петербурге насчитывалось более 400 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Для их поддержки разработаны семь государственных программ, которые включают кредитование, выставочную деятельность, международную сертификацию, социальное предпринимательство. В этом году был открыт единый центр предпринимателей, увеличен размер фонда содействия кредитованию малого бизнеса, осуществляется поддержка ориентированных на экспорт предприятий.

Несколько лет власти города не вводят торговый сбор с целью избежать дополнительной налоговой нагрузки на предпринимателей, а теперь введен трехлетний мораторий на замену торговых вывесок, размещенных до 1 января 2017 года. После этой даты были установлены единые требования к вывескам, а старые подлежали замене.

Ранее ТАСС со ссылкой на губернатора города Георгия Полтавченко сообщал, что по итогам полугодия 2017 года количество малых и средних предприятий выросло на 7 тыс., а доля занятых в этой сфере - до 44,3% всего работающего населения. В общей сложности в этой сфере трудится более 1 млн человек в городе с населением в 5,3 млн жителей. Рост налоговых поступлений в бюджет от малого бизнеса в 2016 году составил 5,2%, а за 10 месяцев 2017 года - 6,7%.