Аэропорт Пензы ожидает заключения договора с S7 о доставке болельщиков на ЧМ-2018

ПЕНЗА, 24 января. /ТАСС/. Аэропорт Пензы ожидает заключения договора с авиакомпанией S7 о доставке групп болельщиков, которые планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу в городе Саранске. Об этом сообщил ТАСС директор аэропорта Юрий Осколков.

"У S7 есть намерение заключить договор по доставке организованных групп болельщиков в аэропорт Пензы, а затем трансфером в Саранск. Мы только за, но окончательное решение - за оргкомитетом ЧМ", - сказал Осколков.

По его словам, чемпионат мира по футболу позволит увеличить пассажиропоток пензенского аэропорта - ожидается, что в 2018 году он вырастет на 30 тыс. человек, превысив показатель 2017 года на 20%. "В этом году будет увеличение на 30 тыс. пассажиров. Показатель в 180 тыс. мы должны дать стопроцентно", - отметил Осколков.

Аэровокзал Пензы построен в 1963 году, его пропускная способность составляет 100 пассажиров в час. Аэропорт располагает одной взлетно-посадочной полосой. После реконструкции в 2013 году ее длина была увеличена на 700 метров - до 2,8 км.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.