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Дворкович заявил, что РФ считает бессмысленным дискутировать с США по поводу санкций

Экономика и бизнес
24 января, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Вашингтон не идет на открытый диалог по этому вопросу, отметил вице-премьер

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. США не идут на открытый диалог по вопросу санкций, да и обсуждать в этой сфере что-либо с ними бессмысленно. Такое мнение высказал в эфире телеканала НТВ вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя возможное введение нового пакета санкций 29 января.

"Это не наш выбор, мы считаем их контрпродуктивными, бессмысленными", - отметил он.

"С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог. Может быть, боятся открытого диалога. Думаю, что им особо нечего и сказать. А европейским коллегам эта ситуация с санкциями давно не нравится", - добавил он.

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