Корпорация развития Вологодской области привлекла за пять лет 11 млрд руб. инвестиций

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 11 млрд рублей инвестиций привлекла Корпорация развития Вологодской области в экономику региона за пять лет. Реализовано более 40 проектов, создано более 1,7 тыс. рабочих мест, сообщили в среду в пресс-службе Заксобрания Вологодской области по итогам рассмотрения результатов работы корпорации на правительственном часе.

"За пять лет существования Корпорация развития Вологодской области реализовала 41 проект, создано 1744 рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций составил более 11 млрд рублей", - процитировала пресс-служба заместителя начальника Департамента экономического развития области Юрия Сенько.

Среди наиболее крупных проектов корпорации, действующей с февраля 2012 года, - строительство завода "Нестле" по производству детского питания, развитие многофункциональных комплексов дорожной сети "Баранка", строительство линии производства сыра. Корпорация реализует и социальные проекты - в Череповце модернизирована служба гемодиализа, в Великоустюгском районе организована мобильная клиника, сообщил Сенько.

Как отметил председатель вологодского Заксобрания Андрей Луценко, в 2017 году в корпорацию обратились 134 инициатора проектов, семь проектов завершены с суммарным объемом финансирования в 3,4 млрд рублей, создано 491 новое рабочее место. Запуск двух проектов перенесен на 2018 год.

Депутаты рекомендовали развивать экономику не только в крупных городах. Как пояснила руководитель акционерного общества Оксана Яковлева, инвесторы внимательно оценивают свои затраты, риски и строят там, где им выгодно, не всегда изначально заявленные территории отвечают требованиям проектов.

"Результативность нашей деятельности определяется как отношение объема вложенных инвестиций к операционным расходам и составляет порядка 81%. То есть на один вложенный рубль мы получаем 81,3 рубля отдачи. Корпорация не является бюджетным учреждением, и в нынешнем году из бюджета области нам не было выделено ни рубля", - сказала Яковлева.