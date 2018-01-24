Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корпорация развития Вологодской области привлекла за пять лет 11 млрд руб. инвестиций

Экономика и бизнес
24 января, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

В регионе реализовано более 40 проектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 11 млрд рублей инвестиций привлекла Корпорация развития Вологодской области в экономику региона за пять лет. Реализовано более 40 проектов, создано более 1,7 тыс. рабочих мест, сообщили в среду в пресс-службе Заксобрания Вологодской области по итогам рассмотрения результатов работы корпорации на правительственном часе.

"За пять лет существования Корпорация развития Вологодской области реализовала 41 проект, создано 1744 рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций составил более 11 млрд рублей", - процитировала пресс-служба заместителя начальника Департамента экономического развития области Юрия Сенько.

Среди наиболее крупных проектов корпорации, действующей с февраля 2012 года, - строительство завода "Нестле" по производству детского питания, развитие многофункциональных комплексов дорожной сети "Баранка", строительство линии производства сыра. Корпорация реализует и социальные проекты - в Череповце модернизирована служба гемодиализа, в Великоустюгском районе организована мобильная клиника, сообщил Сенько.

Как отметил председатель вологодского Заксобрания Андрей Луценко, в 2017 году в корпорацию обратились 134 инициатора проектов, семь проектов завершены с суммарным объемом финансирования в 3,4 млрд рублей, создано 491 новое рабочее место. Запуск двух проектов перенесен на 2018 год.

Депутаты рекомендовали развивать экономику не только в крупных городах. Как пояснила руководитель акционерного общества Оксана Яковлева, инвесторы внимательно оценивают свои затраты, риски и строят там, где им выгодно, не всегда изначально заявленные территории отвечают требованиям проектов.

"Результативность нашей деятельности определяется как отношение объема вложенных инвестиций к операционным расходам и составляет порядка 81%. То есть на один вложенный рубль мы получаем 81,3 рубля отдачи. Корпорация не является бюджетным учреждением, и в нынешнем году из бюджета области нам не было выделено ни рубля", - сказала Яковлева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вологодская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама