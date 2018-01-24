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Меркель: протекционизм не может быть ответом на мировые кризисы

Экономика и бизнес
24 января, 16:52 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 24, января. /ТАСС

Германия хочет быть страной, которая вносит вклад в совместный поиск решения мировых проблем, заявила канцлер

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ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Мировое сообщество должно решать современные проблемы сообща, поскольку односторонние шаги не эффективны. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Германия хочет быть страной, которая вносит вклад в совместный поиск решения мировых проблем, - сказала она. - Самоизоляция не позволяет достичь прогресса. Мы должны сотрудничать друг с другом, протекционизм - неверный ответ".

В данном контексте Меркель напомнила о том, что сейчас в ФРГ идет процесс формирования правящей коалиции. "Нужно, чтобы ФРГ быстрее сформировала правительство. Надеюсь, что нам удастся", - отметила канцлер.

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Экономический форум в Давосе - 2018
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Германия
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