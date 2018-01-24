"Башнефть" запустила биоочистные сооружения, реконструкция которых стоила 11 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. АНК "Башнефть" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") ввела в эксплуатацию комплекс биологических очистных сооружений (БОС) на территории завода "Уфанефтехим", говорится на сайте "Роснефти". Их реконструкция стоила более 11 млрд рублей.

"АНК "Башнефть" начала промышленную эксплуатацию ключевого природоохранного объекта - комплекса биологических очистных сооружений "Башнефть - Уфанефтехим", - сообщает компания.

Как отмечает "Роснефть", комплекс производительностью 84 тыс. кубометров в сутки позволит значительно улучшить качество очистки сточных вод, а также в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах.

В перспективе объект сможет обеспечить замкнутый цикл водоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса "Башнефти". "Проектная пропускная способность комплекса БОС (более 3 500 кубометров/час) рассчитана на прием всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков как НПЗ "Башнефти", так и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы, а также учитывает перспективу развития заводов и может выдержать паводковый период", - добавили в компании.

Очистные сооружения были построены в 1958 году, реконструированы в 1983 году, но со временем перестали обеспечивать качество очистки сточных вод в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Для предотвращения загрязнения реки Белая было принято решение о полной реконструкции комплекса.

По данным "Роснефти", в 2017 году компания направила на охрану окружающей среды и рациональное природопользование более 50,1 млрд руб. Общие расходы ПАО "НК "Роснефть" в области обеспечения экологической безопасности за 2017 год составили более 70 млрд руб.