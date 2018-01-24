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Россия обсудила в Давосе с Саудовской Аравией поставки СПГ

Экономика и бизнес
24 января, 21:57 дата обновления: 25 января, 1:02 UTC+3

Министры энергетики двух стран Александр Новак и Халед аль-Фалех также затронули тему ранее подписанных дорожных карт

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Александр Щербак/ТАСС

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Министры энергетики России и Саудовской Аравии обсудили в рамках Всемирного экономического форума в Давосе поставки СПГ в арабскую страну и ряд двусторонних проектов. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

"Проекты [обсуждали], статус реализации проектов, которые в рамках межстранового взаимодействия. Дорожные карты, которые мы подписали", - сказал Новак, отвечая на вопрос, что было предметом переговоров двух министров на площадке форума.

Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждались ли поставки СПГ, Новак сказал: "Разные проекты, это в том числе".

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии погрузки первой партии сжиженного природного газа на заводе "Ямал СПГ" предложил Саудовской Аравии более тесное сотрудничество в газовой сфере.

Позднее Новак в интервью ТАСС сообщал, что Саудовская Аравия изучает возможность участия в проекте "Новатэка" по строительству второго завода по сжижению газа - "Арктик СПГ-2".

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Экономический форум в Давосе - 2018
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Джокович, Новак Путин, Владимир Владимирович
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