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Новак: объем инвестиций в нефтяную отрасль в 2018 году вырастет примерно на 10%

Экономика и бизнес
24 января, 22:25 дата обновления: 24 января, 23:11 UTC+3

Об этом прогнозе глава российского Минэнерго заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе

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ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Минэнерго России прогнозирует, что рост инвестиций в нефтяную отрасль в 2018 году составит примерно 10% по сравнению с 2017 годом. Об этом в интервью "России 24" сказал министр энергетики России Александр Новак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, мы увидим прирост инвестиций примерно на 10% в сравнении с 2017 годом", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2014-2016 годах нефтяная отрасль из-за падения цены нефти потеряла порядка $1 трлн инвестиций, что может негативно сказаться на рынке углеводородов. Он добавил, что в 2017 года из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ инвестиции впервые с 2014 года были увеличены на 6%.

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Темы
Экономический форум в Давосе - 2018 Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Россия
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