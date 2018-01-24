Почти 40% шестилетних евробондов "Полюса" выкупили инвесторы из США и Великобритании

МОСКВА, 24 января. /корр. ТАСС Мари Месропян/. Инвесторы из США и Великобритании проявили высокий интерес к новому выпуску шестилетних евробондов золотодобывающей компании "Полюс" на $500 млн, выкупив почти 40% объема. Об этом рассказал ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов) Денис Шулаков.

"Почти 40% объема евробондов "Полюса" выкупили инвесторы из США и Великобритании, также существенный интерес проявили швейцарские и российские инвесторы", - сообщил он.

"Всего заявки подали около 160 институциональных инвестфондов. Книга была переподписана в четыре раза, что позволило разместить бумаги с нулевой премией ко вторичным выпускам", - добавил Шулаков.

"Полюс" 24 января разместил шестилетние евробонды на $500 млн под 4,7% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 5%, но понижался несколько раз, спрос на бумаги составил почти $2 млрд.

Компания 19 января начала проводить встречи с инвесторами в Европе и США для размещения этих бумаг. Организаторами размещения стали Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк CIB" и "ВТБ Капитал".

Сейчас в обращении находятся три выпуска евробондов "Полюса" на общую сумму $2 млрд, а также рублевые облигации на 15 млрд рублей. Также "Полюс" 22 января разместил облигации на $250 млн, которые могут быть конвертированы в глобальные депозитные расписки компании (GDR).