В Давосе завершился второй день Всемирного экономического форума

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Второй рабочий день Всемирного экономического форума в Давосе прошел под знаком глобализации: и европейские лидеры, и китайская делегация, и Россия говорили о необходимости работы сообща. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз обеспечить единство внешней политики на фоне разногласий с крупными международными игроками (такими как Индия, США, Китай и Россия), Китай заверил инвесторов о готовности ослабить политическое давление, а Россия говорила о возможностях совместной работы (к примеру, по линии кибербезопасности).
У некоторых участников форума возникли трудности из-за пробок в Давосе. Глава российской делегации Аркадий Дворкович даже отказался от машин, решив ради экономии времени передвигаться между рабочими площадками пешком.
Ключевыми событиями второго дня форума стали речь канцлера Германии Ангелы Меркель и выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний заявил о кризисе глобализации в Европе и призвал страны объединиться в борьбе с этой проблемой. Французский президент говорил о необходимости сильной Европы и призвал разработать 10-летнюю стратегию для работы в этом направлении.
Канцлер ФРГ больше внимания уделила адресным задачам. Так, она назвала Китай, Россию, США и Индию международными игроками, с которыми существуют разногласия, и призвала Евросоюз обеспечить единство внешней политики. Пока внешняя политика Евросоюза еще недостаточно развита, считает она. "Если 27 стран ЕС не будут в состоянии послать согласованный сигнал крупным государствам, таким как Китай, Индия, США и Россия, если внешняя политика будет проводиться на национальном уровне, а мы будем пытаться стать глобальным игроком, у нас это не получится", - сказала Меркель.
Канцлер также отметила, что "на пороге ЕС" разгораются сразу несколько крупных кризисов и стоит террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом Германия открыта для любого сотрудничества с Лондоном после выхода Британии из Евросоюза, расставила акценты канцлер.
Замглавы ЕК по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович провел встречи как с российской стороной (Шефчович и глава Минэнерго Александр Новак провели значительное время в переговорной "Русского дома", за закрытыми дверями однажды даже раздались аплодисменты), так и с украинской.
Согласно сообщению администрации президента Украины Петра Порошенко, стороны обсудили завершение процедур, необходимых для запуска Фонда энергоэффективности страны и пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС.
Китай же выступил с традиционной для страны товарной парадигмой. Прозвучали обещания ослабить в течение года ограничения на иностранные инвестиции в промышленности, финансовом секторе и сфере услуг. Китай ставит перед собой задачу увеличения импорта наравне со снижением пошлин на продукцию, например, автопрома, заявил один из ведущих советников председателя КНР Си Цзиньпина по экономической тематике - глава канцелярии рабочей группы ЦК по финансам и экономике Лю Хэ.
Глава китайской торговой корпорации Alibaba Джек Ма рассказал о собственных успехах в торговле. Так, он отметил значительный рост объемов поставок в Россию (количество посылок из Китая в Россию за последние 5 лет выросло с 80 тыс. до 1 млн в день) и предложил подумать не о торговых барьерах, а о развитии торгового потенциала между странами.
Объединение ОПЕК+ воспользовалось площадкой Давоса для проведения цикла двусторонних встреч и обсуждения тенденций на рынке нефти. Ключевыми фигурами здесь выступили министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Вместе они заявили журналистам, что обсуждать выход из сделки ОПЕК+ нужно только после анализа рынка во II полугодии 2018 года. За стабильность ОПЕК+ высказался (еще в первый день форума) и глава BP Роберт Дадли. "Кооперация благоприятна для рынка. Думаю, что в какой-то форме они ее продолжат и после 2018 года", - сказал он.
Глава Минэнерго РФ назвал свои прогнозы по мировым энергетическим потребностям: через 20 лет, сказал Новак, мировому рынку потребуется дополнительно добыча еще около 30 млн баррелей нефти в сутки. А значит, нет смысла бояться конкуренции со стороны сланцевой нефти. При этом и сейчас российская энергетика способна конкурировать на рынке вне зависимости от сделки ОПЕК+, убежден он.
На полях форума прошла единственная сессия, посвященная России и ее стратегическим перспективам. Спикерами мероприятия стали вице-премьер Дворкович, руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков, президент Атлантического совета Фредерик Кемп, председатель совета директоров ENI Эмма Марчигалья, глава Северстали Алексей Мордашов. Речь в основном шла о возможном ужесточении санкций в отношении России, однако представители российской делегации выразили единое мнение, что санкционное давление не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая восстановилась после кризиса 2015-2016 годов. О том, что санкции напрямую не влияют на корпоративный сектор, не участвующий в госпрограммах, заявил и Мордашов.
Однако Фредерик Кемп предостерег членов российской делегации от легкомысленного отношения к санкциям и предупредил, что они могут быть ощутимо ужесточены.
Дворкович в свою очередь подчеркнул, что в условиях снижения макроэкономических рисков нужно фокусироваться на структурных реформах, а не на санкциях. "Мы просто работаем и, будем надеяться, добьемся хороших результатов", - сказал вице-премьер.
Ранее в рамках традиционного делового завтрака "ВТБ Капитал" министр экономического развития РФ Максим Орешкин заверил, что ежегодный экономический рост в России может составить 3-3,5% уже в ближайшие два года.
В рамках очередного дня форума также обсуждался вопрос усиления взаимоотношений России и США в различных сферах экономики, несмотря на существующий санкционный режим. Так, Орешкин заявил, что американские компании положительно оценивают экономические реформы в России и позитивно смотрят в будущее двусторонних отношений. Он провел ряд встреч с представителями американских компаний, работающих в России, а глава российской делегации Дворкович провел встречу с Google.
Также в рамках форума поднимался вопрос об усилении взаимодействия между Россией и США в борьбе с криминальной деятельностью хакеров. Такое предложение высказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. В этот же день рамках форума был презентован запуск глобального центра кибербезопасности, куда в числе активно участвующих в этом процессе стран вошли Россия и США.
Важные сигналы о взаимодействии подала и американская сторона. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что страны имеют возможность сотрудничать с области энергетики.