В Давосе завершился второй день Всемирного экономического форума

ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Второй рабочий день Всемирного экономического форума в Давосе прошел под знаком глобализации: и европейские лидеры, и китайская делегация, и Россия говорили о необходимости работы сообща. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз обеспечить единство внешней политики на фоне разногласий с крупными международными игроками (такими как Индия, США, Китай и Россия), Китай заверил инвесторов о готовности ослабить политическое давление, а Россия говорила о возможностях совместной работы (к примеру, по линии кибербезопасности).

У некоторых участников форума возникли трудности из-за пробок в Давосе. Глава российской делегации Аркадий Дворкович даже отказался от машин, решив ради экономии времени передвигаться между рабочими площадками пешком.

Европейская повестка

Ключевыми событиями второго дня форума стали речь канцлера Германии Ангелы Меркель и выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний заявил о кризисе глобализации в Европе и призвал страны объединиться в борьбе с этой проблемой. Французский президент говорил о необходимости сильной Европы и призвал разработать 10-летнюю стратегию для работы в этом направлении.

Канцлер ФРГ больше внимания уделила адресным задачам. Так, она назвала Китай, Россию, США и Индию международными игроками, с которыми существуют разногласия, и призвала Евросоюз обеспечить единство внешней политики. Пока внешняя политика Евросоюза еще недостаточно развита, считает она. "Если 27 стран ЕС не будут в состоянии послать согласованный сигнал крупным государствам, таким как Китай, Индия, США и Россия, если внешняя политика будет проводиться на национальном уровне, а мы будем пытаться стать глобальным игроком, у нас это не получится", - сказала Меркель.

Канцлер также отметила, что "на пороге ЕС" разгораются сразу несколько крупных кризисов и стоит террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом Германия открыта для любого сотрудничества с Лондоном после выхода Британии из Евросоюза, расставила акценты канцлер.

Замглавы ЕК по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович провел встречи как с российской стороной (Шефчович и глава Минэнерго Александр Новак провели значительное время в переговорной "Русского дома", за закрытыми дверями однажды даже раздались аплодисменты), так и с украинской.

Согласно сообщению администрации президента Украины Петра Порошенко, стороны обсудили завершение процедур, необходимых для запуска Фонда энергоэффективности страны и пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС.

Китай же выступил с традиционной для страны товарной парадигмой. Прозвучали обещания ослабить в течение года ограничения на иностранные инвестиции в промышленности, финансовом секторе и сфере услуг. Китай ставит перед собой задачу увеличения импорта наравне со снижением пошлин на продукцию, например, автопрома, заявил один из ведущих советников председателя КНР Си Цзиньпина по экономической тематике - глава канцелярии рабочей группы ЦК по финансам и экономике Лю Хэ.

Глава китайской торговой корпорации Alibaba Джек Ма рассказал о собственных успехах в торговле. Так, он отметил значительный рост объемов поставок в Россию (количество посылок из Китая в Россию за последние 5 лет выросло с 80 тыс. до 1 млн в день) и предложил подумать не о торговых барьерах, а о развитии торгового потенциала между странами.

ОПЕК

Объединение ОПЕК+ воспользовалось площадкой Давоса для проведения цикла двусторонних встреч и обсуждения тенденций на рынке нефти. Ключевыми фигурами здесь выступили министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Вместе они заявили журналистам, что обсуждать выход из сделки ОПЕК+ нужно только после анализа рынка во II полугодии 2018 года. За стабильность ОПЕК+ высказался (еще в первый день форума) и глава BP Роберт Дадли. "Кооперация благоприятна для рынка. Думаю, что в какой-то форме они ее продолжат и после 2018 года", - сказал он.

Глава Минэнерго РФ назвал свои прогнозы по мировым энергетическим потребностям: через 20 лет, сказал Новак, мировому рынку потребуется дополнительно добыча еще около 30 млн баррелей нефти в сутки. А значит, нет смысла бояться конкуренции со стороны сланцевой нефти. При этом и сейчас российская энергетика способна конкурировать на рынке вне зависимости от сделки ОПЕК+, убежден он.

Сессия, посвященная России

На полях форума прошла единственная сессия, посвященная России и ее стратегическим перспективам. Спикерами мероприятия стали вице-премьер Дворкович, руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков, президент Атлантического совета Фредерик Кемп, председатель совета директоров ENI Эмма Марчигалья, глава Северстали Алексей Мордашов. Речь в основном шла о возможном ужесточении санкций в отношении России, однако представители российской делегации выразили единое мнение, что санкционное давление не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая восстановилась после кризиса 2015-2016 годов. О том, что санкции напрямую не влияют на корпоративный сектор, не участвующий в госпрограммах, заявил и Мордашов.

Однако Фредерик Кемп предостерег членов российской делегации от легкомысленного отношения к санкциям и предупредил, что они могут быть ощутимо ужесточены.

Дворкович в свою очередь подчеркнул, что в условиях снижения макроэкономических рисков нужно фокусироваться на структурных реформах, а не на санкциях. "Мы просто работаем и, будем надеяться, добьемся хороших результатов", - сказал вице-премьер.

Ранее в рамках традиционного делового завтрака "ВТБ Капитал" министр экономического развития РФ Максим Орешкин заверил, что ежегодный экономический рост в России может составить 3-3,5% уже в ближайшие два года.

Американо-российский вопрос

В рамках очередного дня форума также обсуждался вопрос усиления взаимоотношений России и США в различных сферах экономики, несмотря на существующий санкционный режим. Так, Орешкин заявил, что американские компании положительно оценивают экономические реформы в России и позитивно смотрят в будущее двусторонних отношений. Он провел ряд встреч с представителями американских компаний, работающих в России, а глава российской делегации Дворкович провел встречу с Google.

Также в рамках форума поднимался вопрос об усилении взаимодействия между Россией и США в борьбе с криминальной деятельностью хакеров. Такое предложение высказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. В этот же день рамках форума был презентован запуск глобального центра кибербезопасности, куда в числе активно участвующих в этом процессе стран вошли Россия и США.

Важные сигналы о взаимодействии подала и американская сторона. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что страны имеют возможность сотрудничать с области энергетики.