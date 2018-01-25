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Глава МВФ: Украина должна ускорить реформы, пока позволяют благоприятные условия

Экономика и бизнес
25 января, 0:22 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 24, января. /ТАСС

Кристин Лагард подчеркнула, что провела с президентом Украины и его командой "хорошую и конструктивную встречу", во время которой обсуждались "экономические тенденции и перспективы развития" страны

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ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Украина должна ускорить процесс проведения экономических реформ, пока это позволяют условия. С такими словами выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время переговоров с украинским президентом Петром Порошенко в среду в Давосе.

"Я вновь напомнила, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ. Я также уделила особое внимание тому, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более высоким темпам роста [экономики], что необходимо для устойчивого развития уровня благосостояния народа", - приводит пресс-служба Фонда слова директора-распорядителя.

Она подчеркнула, что провела с Порошенко и его командой "хорошую и конструктивную встречу", во время которой обсуждались "экономические тенденции и перспективы развития" Украины. Во время беседы также поднимался вопрос "осуществление мер, которые проложат путь" для завершения очередного программного обзора по Украине.

Лагард также приветствовала выдвижение Порошенко кандидатуры Якова Смолия на пост "полностью независимого и постоянного" главы Национального банка Украины (НБУ).

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