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Кабмин рассмотрит законопроект, разрешающий рекламу произведенного в ЕАЭС вина

Экономика и бизнес
25 января, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

В повестку заседания правительства в четверг также внесен законопроект, изменяющий нормы Жилищного кодекса РФ

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании рассмотрит девять законопроектов, в том числе поправки в закон о рекламе, разрешающие рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ. Так, поправки "исключают запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах "тихого" и игристого вина, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территории России и других стран ЕАЭС", говорится в материалах кабмина.

Еще один законопроект усиливает ответственность за исполнение требований экологической безопасности в сфере недропользования относительно предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутных территориях. Предполагается установить правила по аналогии с теми, которые в настоящее время действуют на водах.

Будет рассмотрен и законопроект о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, который в целях комплексной регламентации вопросов прохождения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы устанавливает правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения такой службы.

В повестку внесен законопроект, изменяющий нормы Жилищного кодекса РФ и предполагающий исключение управляющих организаций из числа субъектов, которые обязаны предоставлять уведомления о начале деятельности по управлению многоквартирным домом. Такое упрощение процедуры связано с тем, что эти организации по закону проходят лицензионный контроль. Таким образом, уведомлять о начале деятельности должны будут товарищества собственников жилья, жилищные и другие специализированные потребительские кооперативы.

Члены правительства обсудят законопроект, направленный на снижение административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении федерального, регионального и муниципального контроля, а также лицензионного контроля, в том числе за счет применения риск-ориентированного подхода. Помимо этого будут обсуждаться поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка в части совершенствования правового регулирования условий пользования объектами социальной инфраструктуры для детей, а также поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части признания результатов регистрационных испытаний веществ и отдельных видов продукции, предоставляемых иностранными компаниями.

Наконец, на рассмотрение кабинета министров будет предложен законопроект о ратификации соглашения о порядке добровольного согласования странами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением таких национальных специфических субсидий.

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