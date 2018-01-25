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Трамп: около 2,4 млн рабочих мест появилось в США после президентских выборов

Экономика и бизнес
25 января, 1:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, января. /ТАСС

Кроме того, по словам американского лидера, прирост рыночной стоимости на фондовом рынке со дня выборов составил $8 трлн

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ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Около 2,4 млн рабочих мест было создано в Соединенных Штатах после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сам американский лидер рассказал во время встречи с мэрами американских городов, собравшихся на конференцию, которая проходит в Вашингтоне.

"Мы создали около 2,4 млн рабочих мест после выборов, - отметил он. - Со дня выборов (8 ноября 2016 года - прим. ТАСС) мы получили прирост рыночной стоимости на фондовом рынке в размере $8 трлн".

Трамп подчеркнул, что его администрация "возрождает гордость за американского рабочего и веру в американскую мечту". "Мы также работаем над восстановлением нашей разрушающейся инфраструктуры", - отметил глава государства.

Он рассказал, что 30 января во время выступления перед всем Конгрессом США с посланием "О положении страны" объявит о программе инфраструктурной модернизации в США стоимостью $1,7 трлн, которая будет опубликована вскоре после выступления.

Президент сообщил, что в самое ближайшее время вылетает в Давос, где будет призывать участников Всемирного экономического форума "инвестировать в Соединенные Штаты". Он подчеркнул, что инвесторы "очень быстро возвращаются в США".

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