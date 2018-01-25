Инвестиционный потенциал Арктики оценивается в $1 трлн

ТРОМСЁ /Норвегия/, 25 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Инвестиционный потенциал Арктики исключительно высок и оценивается в $1 трлн на ближайшие 15 лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор секретариата Арктического экономического совета Ану Фредриксон, принимавшая участие в международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё.

"Американская инвестиционная компания Guggenheim Partners оценивает инвестиционный потенциал Арктики в $1 трлн на ближайшие 15 лет при условии, что инвестиции будут осуществляться в ответственной манере. Арктический бизнес-форум в Финляндии оценивает инвестиционный потенциал северных регионов Норвегии, Финляндии, Швеции и России по меньшей мере в $197 млрд. Речь идет об очень больших деньгах", - отметила собеседница агентства.

"Несмотря на сложную ситуацию на рынке углеводородов, сложившуюся в последние годы, я бы не сказала, что эти оценки снижаются. В Баренцевом регионе потенциал для инвестиций во многом основан как раз на энергетике", - добавила она.

В Арктику едут

По словам Фредриксон, в регионе стремительно набирает обороты туристическая отрасль, что особенно хорошо видно на примере Исландии, которая с трудом справляется с растущим год от года числом путешественников. В 2017 году Исландию посетили 2,2 млн туристов по сравнению с менее, чем 500 тыс. в 2010 году. Население самого островного государства при этом лишь немногим больше 330 тыс. человек.

"Есть еще примеры - это и финская Лапландия, и Норвегия. Это очень хорошо видно здесь в Тромсё, где еще 10 лет назад рестораны закрывались в рождественский период, а теперь в это время трудно забронировать столик - так много в наш регион приезжает туристов", - отмечает представительница Арктического экономического совета.

Помимо туризма, по ее словам, перспективными направлениями в Арктике являются нефтегазовая отрасль, возобновляемая энергетика, транспорт и логистика. При этом для развития региона необходимы также крупные вложения в инфраструктуру.

Чего не знают инвесторы?

По словам Фредриксон, большой проблемой является то, что бизнес во многих случаях просто не считает Арктику привлекательным для инвестирования регионом. На такое положение вещей обращают внимание и авторы представленного на этой неделе в Тромсё доклада Arctic Business Analysis, который был подготовлен Советом министров северных стран совместно с Арктическим экономическим советом.

"Причина в недостатке информации. Инвесторы привыкли к тому, что она находится у них под рукой и легко доступна, а в случае с Арктикой этого нет - тут необходимо поездить самому, - говорит Фредриксон. - Показателен пример северной Швеции, где собирают группы инвесторов и показывают им регион и его возможности. Вероятно, эта модель окажется эффективной и для других заполярных регионов, во всяком случае, такой вариант стоит рассмотреть".

Арктический экономический совет

Арктический экономический совет - международный бизнес-форум, способствующий ответственному экономическому развитию Арктики и укреплению международного сотрудничества в высоких широтах. В состав совета входят 42 члена-представителя восьми арктических стран, а также шесть организаций. Он был основан в 2013 году по инициативе ряда государств - членов Арктического совета, в том числе России.

"Мы объединяем жителей Арктики, в том числе представителей коренных народностей, и представителей регионального бизнеса - всех его отраслей. Мы работаем с костяком арктического делового сообщества, а это преимущественно средний, малый или даже микробизнес. Представляя весь спектр арктического бизнеса, мы способны давать наилучшие рекомендации по развитию нашего региона", - отметила Фредриксон.

Она подчеркнула, что в Арктическом экономическом совете активную роль играют российские предприятия. Так, "Совкомфлот" является одним из учредителей организации, а первый заместитель генерального директора российской компании Евгений Амбросов занимает пост зампредседателя совета. По словам Фредриксон, исключительно удачно прошло и показало наличие высокого интереса к региону первое проведенное в России заседание совета, состоявшееся в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге.