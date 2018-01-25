Панельная сессия "Двусторонние отношения Россия - США: год спустя". Видеотрансляция

На форуме в Давосе проходит панельная сессия "Двусторонние отношения Россия - США: год спустя".

Участники мероприятия обсуждают перспективы улучшения отношений и роль бизнеса в этих процессах.

"Русский дом" (проект фонда "Росконгресс") является официальной российской резиденцией в Давосе. Для участников форума там организована насыщенная деловая программа. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе.

ТАСС – генеральный информационный партнер "Русского дома" в Давосе.