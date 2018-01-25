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Минфин в ближайшее время опубликует проект закона об амнистии капиталов

Экономика и бизнес
25 января, 15:40 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что амнистия капиталов в этом году пройдет с марта до конца года

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минфин России в ближайшее время намерен разместить в открытом доступе проект закона о продлении амнистии капиталов, действовавшей в 2015-2016 годах. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

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"Будет законопроект. Он уже практически готов. Основные его параметры Антон Германович (министр финансов РФ Антон Силуанов - прим. ТАСС) о них рассказал на прошлой неделе. Мы его готовим, опубликуем в ближайшее время", - сказал он.

Как сообщал ранее глава Минфина Антон Силуанов, в этом году амнистия капиталов пройдет с марта до конца года. По его словам, условия останутся практически такими же, как и в 2016 году. Добавляется только пункт, что не только открытые, но и закрытые на 1 марта 2018 года счета в зарубежных банках будут подпадать под действие амнистии. Также до конца текущего года Минфин будет освобождать от НДФЛ те доходы, которые будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.

Предыдущая амнистия капиталов в России в 2016 году собрала 7,2 тыс. деклараций, но Минфин рассчитывал на большее, сообщал Силуанов. Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это они освобождались от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

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