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Минфин разработает отдельный законопроект о налогообложении операций с криптовалютами

Экономика и бизнес
25 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что министерство рассматривает возможность ввести патентную систему налогообложения майнинга криптовалют

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минфин России подготовит отдельный законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"Сейчас этот вопрос в законодательстве не определен. И объективно, это большая проблема, которая будет прорабатываться, конечно. То есть когда будет принят закон (о регулировании цифровых активов - прим. ТАСС), то ее решить будет проще. Будут хоть какие-то рамки законодательные, чтобы определить в Налоговом кодексе. Сейчас идет согласование закона, он еще не до конца согласован. И, по идее, это будет закон-спутник", - сказал Трунин.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин рассматривает возможность ввести патентную систему налогообложения майнинга криптовалют, но при этом не планирует облагать налогом доход владельцев криптовалют от роста их номинальной стоимости.

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Моисеев также заявлял, что майнинг планируется сделать исключительным видом деятельности. Поскольку это будет коммерческая деятельность, связанная с получением прибыли, статус майнера должен быть соответствующим образом оформлен: им сможет либо индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо.

Минфин уже опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения криптовалюты, токена, майнинга и ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение токенов). Норм о налогообложении цифровых активов в законопроекте нет.

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