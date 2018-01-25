МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минфин в ближайшее время опубликует законопроект о денежных суррогатах и их использовании в качестве платежного средства, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я сегодня хотел его разместить, но просто не доделали. В ближайшее время (он будет опубликован для общественного обсуждения - прим. ТАСС). Мы пойдем сразу же по официальному пути, будем вносить его", - сказал он.

Моисеев добавил, что санкции за использование денежных суррогатов в качестве платежного средства будут жесткими, аналогичны тем, которые полагаются за создание финансовых пирамид.

"Жесткие [санкции]. Примерно аналогичные [финансовым] пирамидам", - сказал он.

По его словам, в качестве денежных суррогатов в рамках соответствующего законопроекта могут рассматриваться не только криптовалюты.

"Там будет от обратного: есть рубль (как единственное платежное средство в РФ - прим. ТАСС), а все остальное - это суррогат. Давайте возьмем аналогию с иностранной валютой. За то, что она у вас есть, вы ее покупаете и продаете - ничего не бывает. Но если вы пойдете рассчитываться иностранной валютой в Москве или другом городе - то вас накажут", - пояснил замминистра.

Как сообщалось ранее, Минфин завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного средства платежа в РФ, сообщает пресс-служба Минфина России.

Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ не предполагается, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в четверг Минфин опубликовал законопроект о "О цифровых финансовых активах", который определяет статус цифровых финансовых технологий, включая криптовалюты.