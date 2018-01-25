Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин в ближайшее время опубликует законопроект о денежных суррогатах

Экономика и бизнес
25 января, 16:05 дата обновления: 25 января, 16:25 UTC+3

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что санкции за использование таких средств в качестве платежного инструмента будут жесткими

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минфин в ближайшее время опубликует законопроект о денежных суррогатах и их использовании в качестве платежного средства, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Смотрите также

Криптовалюта биткоин. Досье

"Я сегодня хотел его разместить, но просто не доделали. В ближайшее время (он будет опубликован для общественного обсуждения - прим. ТАСС). Мы пойдем сразу же по официальному пути, будем вносить его", - сказал он.

Моисеев добавил, что санкции за использование денежных суррогатов в качестве платежного средства будут жесткими, аналогичны тем, которые полагаются за создание финансовых пирамид.

"Жесткие [санкции]. Примерно аналогичные [финансовым] пирамидам", - сказал он.

По его словам, в качестве денежных суррогатов в рамках соответствующего законопроекта могут рассматриваться не только криптовалюты.

"Там будет от обратного: есть рубль (как единственное платежное средство в РФ - прим. ТАСС), а все остальное - это суррогат. Давайте возьмем аналогию с иностранной валютой. За то, что она у вас есть, вы ее покупаете и продаете - ничего не бывает. Но если вы пойдете рассчитываться иностранной валютой в Москве или другом городе - то вас накажут", - пояснил замминистра.

Как сообщалось ранее, Минфин завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного средства платежа в РФ, сообщает пресс-служба Минфина России.

Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ не предполагается, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в четверг Минфин опубликовал законопроект о "О цифровых финансовых активах", который определяет статус цифровых финансовых технологий, включая криптовалюты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Моисеев, Алексей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Умерла певица Людмила Сенчина
3
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
4
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
5
Главные песни Людмилы Сенчиной
6
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
7
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама