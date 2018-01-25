Президент НЛМК Багрин останется в холдинге Лисина

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Президент Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Олег Багрин после ухода с этого поста остается в холдинге бизнесмена Владимира Лисина, на его место предложен Григорий Федоришин, с марта 2017 года занимающий должность старшего вице-президента компании. Об этом сообщил журналистам владелец холдинга Владимир Лисин.

"Он (Олег Багрин - прим. ТАСС) просто поднялся на ступеньку выше. Будет работать со всей группой. Одним из руководителей холдинга будет", - сказал он, отметив, что на его место предложен Федоришин.

Нового президента компании изберут акционеры НЛМК на внеочередном собрании 12 марта в форме заочного голосования.

Багрин также является членом совета директоров НЛМК с 2004 года.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 84% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Free float составляет 16%.