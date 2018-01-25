ФАС выступает за налоговые и таможенные преференции участникам биржевой торговли

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым стимулировать развитие биржевой торговли с помощью налоговых и таможенных преференций. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Поэтому нужны налоговые преференции, безусловно, или система каких-то вычетов, возможно, таможенные преференции", - сказал он.

Развитие биржевой торговли - один из пунктов Национального плана развито конкуренции, который утвердил президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года.

Артемьев отметил, что биржевая торговля позволяет не только определять ценовые индикаторы, но и развивает различные финансовые инструменты, а также позволяет потребителям выбрать наиболее удобный способ покупки товара. В качестве примера глава ФАС привел биржевые торги газом, когда потребителю не обязательно идти в "Газпром", чтобы приобрести газ.