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ФАС выступает за налоговые и таможенные преференции участникам биржевой торговли

Экономика и бизнес
25 января, 16:06 дата обновления: 25 января, 16:31 UTC+3

Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что биржевая торговля развивает различные финансовые инструменты

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым стимулировать развитие биржевой торговли с помощью налоговых и таможенных преференций. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Поэтому нужны налоговые преференции, безусловно, или система каких-то вычетов, возможно, таможенные преференции", - сказал он.

Развитие биржевой торговли - один из пунктов Национального плана развито конкуренции, который утвердил президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года.

Артемьев отметил, что биржевая торговля позволяет не только определять ценовые индикаторы, но и развивает различные финансовые инструменты, а также позволяет потребителям выбрать наиболее удобный способ покупки товара. В качестве примера глава ФАС привел биржевые торги газом, когда потребителю не обязательно идти в "Газпром", чтобы приобрести газ.

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