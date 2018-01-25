МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит проверку цен в точках общепита московского авиаузла. Об этом сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"В московском авиационном узле работа (по проверке цен в общепите) будет продолжена", - сказал он.

Артемьев отметил, что много передвигается по стране, и по его личным наблюдениям в московских аэропортах самые высокие цены на еду.

"Против тех, кто так заявляют (что не будет снижать цены - прим. ред.), будет дело возбуждено, тогда пойдем в суд. Я не думаю, что это хорошо скажется на их имидже. Кстати, на месте аэропортов я бы таких заявителей, как только договор аренды истекал, заменял на их конкурентов", - отметил глава ФАС. Владельцы ресторанов должны понимать, что аэропорт - это закрытая зона, и бутылка воды не может стоить 300-400 рублей, подчеркнул Артемьев.

История вопроса

Глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации 18 января 2017 года, сообщил, что служба проверит ценообразование в кафе российских аэропортов.

В конце июня по итогам проверки аэропортов Домодедово и Жуковский ведомство сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг"), ООО "Галерея-Алекс" (сеть кофеин "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (сеть кафе "Му-Му") из-за высоких цен в заведениях на территории авиаузлов.

Помимо этого, ФАС летом провела переговоры с администрациями аэропортов об уменьшении арендной платы для собственников кафе и ресторанов и самими хозяевами заведений о снижении цен на услуги и товары. В ведомстве высказывали мнение, что высокая стоимость общественного питания на территории аэровокзалов может быть спровоцирована значительной арендной ставкой на помещения.

Сообщалось, что несколько компаний общественного питания, работающих на территории московских аэропортов, готовы снизить цены на свою продукцию на фоне начатого Федеральной антимонопольной службой расследования.