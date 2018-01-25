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Лисин не исключил SPO Новолипецкого комбината при хороших условиях

Экономика и бизнес
25 января, 16:26 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 25, января. /ТАСС

Главный акционер Новолипецкого металлургического комбината отметил, что все будет зависеть от состояния рынка

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ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Главный акционер Новолипецкого металлургического комбината (группа НЛМК) Владимир Лисин не исключил SPO компании в том случае, если рыночная ситуация будет этому способствовать.

"Все будет зависеть от состояния рынка. Почему и нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Производственные активы НЛМК, международного производителя стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса, расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год, из которых примерно 16 млн т приходятся на предприятия в России. Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин (84%).

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