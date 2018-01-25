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ФАС не против участия иностранцев в приватизации "Трансконтейнера"

Экономика и бизнес
25 января, 16:30 UTC+3

Для конкуренции все равно, кто будет владеть долей в "Трансконтейнере", главное, чтобы это была частная компания, сказал глава ведомства Игорь Артемьев

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не против участия иностранцев в приватизации "Трансконтейнера". Об этом сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев.

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"Вы знаете, для конкуренции все равно, кто будет владеть долей, контрольным пакетом, главное, чтобы это была не госкомпания, важно, чтобы это была частная компания", - сказал он.

Глава ФАС добавил, что есть успешные примеры консорциумов даже в области недр, иностранные компании в таком случае могут предоставлять технологии. "Меня не пугает появление там иностранцев, особенно в форме консорциума с российскими компаниями… Если есть национальный интерес в том, что мы увидим, что этот рынок будет еще долго достаточно монополизирован, то может иностранцев на монопольные рынки пускать не очень хорошо было бы пока, мы анализируем рынок, картину будущего", - сказал он.

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