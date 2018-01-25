МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не против участия иностранцев в приватизации "Трансконтейнера". Об этом сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"Вы знаете, для конкуренции все равно, кто будет владеть долей, контрольным пакетом, главное, чтобы это была не госкомпания, важно, чтобы это была частная компания", - сказал он.

Глава ФАС добавил, что есть успешные примеры консорциумов даже в области недр, иностранные компании в таком случае могут предоставлять технологии. "Меня не пугает появление там иностранцев, особенно в форме консорциума с российскими компаниями… Если есть национальный интерес в том, что мы увидим, что этот рынок будет еще долго достаточно монополизирован, то может иностранцев на монопольные рынки пускать не очень хорошо было бы пока, мы анализируем рынок, картину будущего", - сказал он.