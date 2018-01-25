ФАС не нашла нарушений при формировании цен на услуги такси перед Новым годом

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела предварительный анализ информации о ценах на услуги такси перед Новым годом и на данный момент не выявила нарушений. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

В конце декабря прошлого года ФАС заподозрила онлайн-агрегаторов услуг такси в ценовом сговоре и направила компаниям запросы.

"Большая часть компаний, или даже все, нам предоставили свою информацию на наши запросы. Анализ этой информации предварительно показал, что никаких нарушений нет", - сообщил Артемьев.