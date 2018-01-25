Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС не нашла нарушений при формировании цен на услуги такси перед Новым годом

Экономика и бизнес
25 января, 16:37 UTC+3

Ранее ведомство подозревало онлайн-агрегаторов услуг такси в ценовом сговоре

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела предварительный анализ информации о ценах на услуги такси перед Новым годом и на данный момент не выявила нарушений. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

В конце декабря прошлого года ФАС заподозрила онлайн-агрегаторов услуг такси в ценовом сговоре и направила компаниям запросы.

"Большая часть компаний, или даже все, нам предоставили свою информацию на наши запросы. Анализ этой информации предварительно показал, что никаких нарушений нет", - сообщил Артемьев.

Смотрите также

ФАС начала расследование возможного сговора агрегаторов такси перед праздниками

В "Яндекс.Такси" ответили на вопросы ФАС по поводу роста цен перед Новым годом

Uber ответил на подозрения ФАС по поводу цен на поездки в предпраздничные дни

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла певица Людмила Сенчина
2
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
3
Главные песни Людмилы Сенчиной
4
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
5
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
6
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
7
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама