Татарстанская "Агросила" запускает производство молока по стандартам халяль

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Холдинг "Агросила" (Татарстан) в марте 2018 года запустит производство молочной продукции по стандартам халяль (произведенной по исламским канонам). Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Молочный завод холдинга "Агросила" в марте 2018 года запустит производство молочной продукции под знаком "Халяль". Запуск линейки "Халяль" начнется с самого востребованного продукта - молока", - отмечается в сообщении.

По словам генерального директора "Агросилы" Светланы Барсуковой, сертификация по стандартам халяль предусматривает особый контроль качества продукции и тщательный отбор всего необходимого сырья для производства. "Ежегодно другие предприятия холдинга выпускают до 12 тыс/ тонн продукции, соответствующей всем требованиям ислама, в планах и дальнейшее увеличение объемов производства этого сегмента, которые смогут удовлетворить спрос потребителей на российском и международном рынках", - цитирует ее пресс- служба.

Ранее сообщалось, что холдинг планирует начать выпуск сырокопченых колбас категории халяль. В марте выпуск указанной продукции стартует в производственном масштабе, максимальный объем мощностей достигнет 100 тонн в месяц. Как уточнили ТАСС в пресс-службе холдинга, во второй половине 2018 года планируется начать поставки этой продукции в Казахстан и страны ближнего зарубежья.

"Агросила" - сельскохозяйственный холдинг, активы которого расположены в Татарстане. Он включает предприятия по выращиванию зерновых культур, производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. По данным пресс-службы компании, холдинг занимает в Татарстане долю в 9% на рынке молока, 65% рынка мяса птицы и 51% - сахара.