Нацбанк Украины ухудшил прогноз по размерам международных резервов в 2018-2019 годах

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз собственных международных резервов в 2018 году с $22,2 млрд до $20,5 млрд и в 2019 - с $21,2 млрд до $17,8 млрд. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регулятора.

Согласно обновленному прогнозу, "международные резервы НБУ в конце 2018 года составят $20,5 млрд, в конце 2019 - $17,8 млрд, а в конце 2020 - $18,6 млрд долларов".

Рост резервов, по данным Нацбанка, будет возможен за счет поступления транша в размере $2 млрд от Международного валютного фонда, а также получения кредитов от Европейского Союза и Всемирного банка. В 2019 и 2020 годах ожидается сокращение резервов в связи с пиковыми выплатами по внешнему государственному долгу.

Согласно изначальному прогнозу Нацбанка, резервы должны были достичь $27 млрд к концу 2018 года.

В 2017 году международные резервы Украины составляли $18,8 млрд, хотя прогнозировались на уровне $20 млрд. В пресс-службе регулятора пояснили такие показатели отсутствием очередного транша МВФ.