Роструд и Сбербанк в пилотном режиме провели электронную проверку кадровых документов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роструд, Сбербанк и "Юлмарт" провели пробную электронную проверку кадровых документов с использованием проверочных листов. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

"В рамках первого этапа эксперимента была проведена апробация механизма организации и проведения проверки нескольких электронных кадровых документов с использованием проверочных листов в автоматизированной системе контрольно-надзорной деятельности Роструда, а также отработана технология обмена между Рострудом и Сбербанком электронными кадровыми документами, подписанными электронной подпись, по защищенным каналам связи. Аналогичная электронная проверка была также проведена с компанией "Юлмарт", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется подготовить предложения по технологии проведения подобной контрольной проверки кадровых документов, требования к унифицированным форматам обмена электронными документами и предложения по изменению законодательства в части устранения правовых и технических ограничений проведения электронного надзора кадровых документов.

В пилотном режиме также планируется внедрить электронный кадровый документооборот в деятельность микропредприятий.