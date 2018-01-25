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Роструд и Сбербанк в пилотном режиме провели электронную проверку кадровых документов

Экономика и бизнес
25 января, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Аналогичная электронная проверка была также проведена с компанией "Юлмарт"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роструд, Сбербанк и "Юлмарт" провели пробную электронную проверку кадровых документов с использованием проверочных листов. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

"В рамках первого этапа эксперимента была проведена апробация механизма организации и проведения проверки нескольких электронных кадровых документов с использованием проверочных листов в автоматизированной системе контрольно-надзорной деятельности Роструда, а также отработана технология обмена между Рострудом и Сбербанком электронными кадровыми документами, подписанными электронной подпись, по защищенным каналам связи. Аналогичная электронная проверка была также проведена с компанией "Юлмарт", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется подготовить предложения по технологии проведения подобной контрольной проверки кадровых документов, требования к унифицированным форматам обмена электронными документами и предложения по изменению законодательства в части устранения правовых и технических ограничений проведения электронного надзора кадровых документов.

В пилотном режиме также планируется внедрить электронный кадровый документооборот в деятельность микропредприятий.

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