Путин: бюджет направил 52 млрд рублей на финансирование университетов в 2006-2017 годах

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе телемоста с ведущими вузами страны рассказал об объемах господдержки сети федеральных университетов по всей стране с 2006 по 2017 год.

"Финансирование в 2006-2017 годах только из федерального бюджета составило 52 млрд рублей, со стороны самих университетов, тех, кто их поддерживал, регионов - 22 млрд рублей", - сказал глава государства. Путин также отметил, что 2010-2016 годах на формирование современной научной инфраструктуры федеральных университетов было дополнительно направлено 40,7 млрд рублей. За этот же период за счет научно-исследовательской деятельности федеральные университеты сами заработали 38 млрд рублей, добавил он.

Глава государства отметил, что проект по созданию сети из десяти федеральных университетов по всей стране - Балтийский (Калининград), Северный (Арктический) (Архангельск), Северо-Кавказский (Ставрополь), Крымский (Симферополь), Уральский (Екатеринбург), Южный (Ростов-на-Дону), Сибирский (Красноярск), Приволжский (Казань), Дальневосточный (Владивосток), Северо-восточный (Якутск) - можно признать состоявшимся.

Президент заявил, что на развитие этих образовательных центров были направлены значительные средства, и их финансирование не прекращалось даже в период глобального экономического кризиса. По словам главы государства, эти федеральные университеты стали местами притяжения для талантливых людей и ведущих ученых. "С 2010 по 2017 год в федеральных университетах в рамках так называемого проекта мегагрантов работали 18 ученых мирового уровня", - заметил Путин, пояснив, что из них 11 были иностранцами - лидерами в своих областях, двое россиян и пятеро российских соотечественников, вернувшихся на родину из-за границы.

Путин подчеркнул, что федеральные университеты задают уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования страны.