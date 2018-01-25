Суд продлил внешнее управление на Каспийском заводе листового стекла в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана продлил в четверг внешнее управление на Каспийском заводе листового стекла, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы суда Фериде Алипулатова.

"Сегодня Арбитражный суд Дагестана продлил срок внешнего управления в отношении АО "Каспийский завод листового стекла" до 25 июля 2018 года, тем самым удовлетворив ходатайство внешнего управляющего", - сказала Алипулатова.

По ее словам, рассмотрение отчета внешнего управляющего завода назначено на 20 июля 2018 года.

Как отметили в пресс-службе суда, в августе 2015 года ОАО "Каспийский завод листового стекла" обратилось в Арбитражный суд Дагестана с заявлением о признании предприятия несостоятельным (банкротом). В сентябре того же года суд признал требования обоснованными и ввел в отношении предприятия процедуру банкротства - наблюдение. В январе 2016 года суд ввел внешнее управление.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Каспийский завод листового стекла увеличил объем выручки на 6,4% по сравнению с 2016 годом. В 2016 году выручка завода составляла более 3,4 млрд руб.

Каспийский завод листового стекла - одно из крупнейших на юге России предприятий по производству листового стекла флоат-методом (современный метод горизонтального термического формирования стекла, в отличие от метода вертикального вытягивания). Продукция завода, помимо регионов России, поставляется в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Турцию и на Украину. Ведется работа по созданию в Дагестане на базе этого завода промышленного стекольного кластера.