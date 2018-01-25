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Центр племенного молочного скотоводства планируют создать в Калининградской области

Экономика и бизнес
25 января, 21:54 UTC+3 TACC

Стоимость проекта оценивается 629 млн рублей

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TACC, 25 января. Проект центра племенного молочного скотоводства в Калининградской области получил поддержку Минсельхоза РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам обсуждения проекта, состоявшегося в министерстве в пятницу.

"25 января под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова состоялось совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта, направленного на создание центра племенного дела в молочном скотоводстве на территории Калининградской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что "первый замминистра поручил проработать вопрос о возможности использования действующих механизмов государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта".

"У Калининградской области большие перспективы в растениеводстве, садоводстве, а главное - животноводстве. Реализация проекта послужит интересам не только области, но и всей страны", - отметил приводит пресс-служба слова Хатуова.

Проект инициирован крупнейшим племпредприятием Германии Masterrind (Мастерринд - лидер в Германии по продажам племенного и товарного скота). Его стоимость 629 млн руб.: 20% - собственные средства, 80% - льготный кредит до 5% годовых на 15 лет. По данным правительства Калининградской области, реализацией проекта на территории области планирует заняться группа компаний "Залесское молоко", являющаяся одним из лидеров молочной отрасли региона. Реализация первого этапа проекта намечена на 2018 год.

Главной задачей центра станет участие в создании и обеспечении современной системы племенного животноводства, нацеленной на увеличение производства молока, повышения эффективности и конкурентоспособности животноводства в стране и создание альтернативы импорту крупного рогатого скота, отмечает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Отечественная племенная база молочного скотоводства в настоящее время представлена 1230 стадами (436 племенных заводов, 790 племенных репродукторов и 14 генофондных хозяйств). Общий объем средств государственной поддержки племенного животноводства в 2017 году составил 6,2 млрд руб., из них 4,3 млрд руб. - средства федерального бюджета и 1,9 млрд руб. - средства региональных бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы аграрного ведомства.

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