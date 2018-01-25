МЭР объяснило причины спада в промпроизводстве второй месяц подряд

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минэкономразвития объяснило причины спада в промпроизводстве второй месяц подряд (в декабре на 1,5%). В декабре продолжился спад в обрабатывающих отраслях, добывающем комплексе, кроме того, продолжилось снижение выработки электроэнергии, несмотря на приближение температуры в декабре к календарной норме, говорится в материалах МЭР.

Основной негативный вклад в обрабатывающей промышленности, как и в ноябре, внесли такие отрасли, как производство основных драгоценных и цветных металлов, производство ядерного топлива и "производство прочих транспортных средств и оборудования". При этом в декабре еще 0,7 процентных пункта спада обрабатывающей промышленности принесло резкое сокращение производства табачной продукции (на 66,3% в годовом выражении), что обусловлено ростом акцизов, распространением альтернативных курительных продуктов и законодательными мерами по ограничению табакокурения.

В целом замедление роста промпроизводства в 2017 году до 1% (в 2016 году - 1,3%) было обусловлено сделкой ОПЕК+. Кроме того, недоисполнение на 6,7% по сравнению с уточненной росписью расходов бюджета на национальную оборону привело к замедлению роста в отдельных отраслях машиностроения, считают в Минэкономразвития.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что рост промпроизводства в 2017 году составит 2%. Кроме того, по прогнозу министерства, в 2018-2020 годах показатель должен расти на 2,5% в год.