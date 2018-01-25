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МЭР зафиксировал рост легкой промышленности до 5,2% по итогам 2017 года

Экономика и бизнес
25 января, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Согласно данным Минэкономразвития, рост обрабатывающей промышленности замедлился до 0,2% по итогам за аналогичный период

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Легкая промышленность по итогам 2017 года выросла на 5,2%, свидетельствуют данные Минэкономразвития (МЭР), опубликованные в четверг.

Был зафиксирован спад темпов роста легкой промышленности на 0,4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда этот показатель составлял 5,6%.

Рост легкой промышленности в четвертом квартале 2017 года составил 6,7%, тем самым продемонстрировав рост по сравнению с третьим кварталом 2017 года на 5 п. п. Рост легкой промышленности в декабре 2017 был зафиксирован на уровне 11,5%.

По итогам 2017 рост обрабатывающей промышленности, по данным Минэкономразвития, замедлился до 0,2% по сравнению с 0,5% по итогам 2016 года.

"Отрицательные темпы роста в обрабатывающей промышленности сформировались в результате действия факторов, специфических для отдельных рынков", - отмечается в документе.

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