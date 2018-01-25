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Трамп выразил уверенность в том, что курс доллара будет расти

Экономика и бизнес
25 января, 23:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, января. /ТАСС

Президент США считает, что страна становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах

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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что доллар будет укрепляться в связи с позитивной ситуацией в экономике страны. Об этом президент США, прибывший в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, заявил в интервью телеканалу CNBC, которое вышло в эфир в четверг.

"Доллар будет сильнее и сильнее, и, в конечном счете, я хочу, чтобы он был сильным", - сказал Трамп. "Наша страна снова становится сильнее в экономическом отношении и в других сферах", - добавил он.

Трамп также отметил, что журналисты ранее неверно интерпретировали высказывания министра финансов США Стивена Мнучина о курсе национальной валюты. Тот во время выступления в среду заявил, что слабый доллар отвечает интересам американской экономики. "Более слабый доллар хорош для нас в плане торговли и благоприятных [экономических] возможностей. В долгосрочной перспективе сила доллара отражает силу экономики США и то, что он является и останется основной резервной валютой", - сказал глава Минфина.

По словам Трампа, эти слова Мнучина были "вырваны из контекста". Президент также добавил, что не любит публично говорить о курсе доллара.

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