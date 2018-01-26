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Премьер Эстонии: Украина должна немедленно исключить Эстонию из списка офшоров

Экономика и бизнес
26 января, 0:02 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 25, января. /ТАСС

Юри Ратас отметил, что эстонские предприятия ежедневно несут убытки из-за дополнительных финансовых обязательств

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ТАЛЛИН, 25 января. /ТАСС/. Украина должна немедленно удалить Эстонию из списка офшорных зон. Об этом премьер-министр балтийской республики Юри Ратас заявил в четверг в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Включение властями Украины в список офшоров Эстонии является досадной ошибкой, которую следует немедленно исправить, - цитирует Ратаса информагентство BNS. - Нынешнее положение означает, что у действующих на Украине эстонских предприятий возникли необоснованные финансовые дополнительные обязательства и по этой причине они ежедневно несут убытки".

В декабре правительство Украины включении 22 страны в национальный список офшорных зон - среди них оказались, в частности, Эстония и Латвия.

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Персоны
Ратас, Юри Гройсман, Владимир Борисович
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