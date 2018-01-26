Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев проведет совещание по расширению доступа к услугам связи

Экономика и бизнес
26 января, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Ранее премьер назвал конкуренцию в этой сфере "одним из ключевых сегментов технологической экономики"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание, на котором будут обсуждаться меры по расширению доступа к услугам связи в РФ.

Ранее председатель правительства называл расширение доступа к услугам связи и конкуренцию в этой сфере "одним из ключевых сегментов технологической экономики". По его мнению, рынок связи и телекоммуникаций имеет потенциал для ежегодного роста порядка 10%. "Учитывая масштабы страны, развитие телекоммуникационных технологий, одна из стратегических задач государства в этом и состоит: уже в ближайшее время мы должны покончить с теми проблемами, которые называются цифровым неравенством территорий. От этого во многом зависит единство информационного пространства нашей страны", - отмечал Медведев.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прогнозирует, что доступ к услугам широкополосного интернета в России к концу 2018 года будет иметь до 90% населения страны. "В 2017 году показатель проникновения интернета достиг 76,4% населения страны. К концу 2018 года уровень доступности услуг широкополосного доступа в России достигнет приблизительно 90%", - говорил он на Всемирной конференции по управлению интернетом. По проекту развития широкополосного доступа в интернет все населенные пункты, в которых проживает от 250 человек, будут обеспечены каналами связи для доступа в сеть.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр финансов Антон Силуанов, руководители профильных компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никифоров, Николай Анатольевич Жаров, Александр Александрович Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
5
Умерла певица Людмила Сенчина
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама