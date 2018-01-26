Медведев проведет совещание по расширению доступа к услугам связи

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание, на котором будут обсуждаться меры по расширению доступа к услугам связи в РФ.

Ранее председатель правительства называл расширение доступа к услугам связи и конкуренцию в этой сфере "одним из ключевых сегментов технологической экономики". По его мнению, рынок связи и телекоммуникаций имеет потенциал для ежегодного роста порядка 10%. "Учитывая масштабы страны, развитие телекоммуникационных технологий, одна из стратегических задач государства в этом и состоит: уже в ближайшее время мы должны покончить с теми проблемами, которые называются цифровым неравенством территорий. От этого во многом зависит единство информационного пространства нашей страны", - отмечал Медведев.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прогнозирует, что доступ к услугам широкополосного интернета в России к концу 2018 года будет иметь до 90% населения страны. "В 2017 году показатель проникновения интернета достиг 76,4% населения страны. К концу 2018 года уровень доступности услуг широкополосного доступа в России достигнет приблизительно 90%", - говорил он на Всемирной конференции по управлению интернетом. По проекту развития широкополосного доступа в интернет все населенные пункты, в которых проживает от 250 человек, будут обеспечены каналами связи для доступа в сеть.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр финансов Антон Силуанов, руководители профильных компаний.