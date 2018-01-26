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Эксперт: рост цен на нефть в 2018 году может стать шоковым

Экономика и бизнес
26 января, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Котировки к концу года могут вырасти до $80 за баррель, сообщил исполнительный директор одной из крупнейших нефтегазовых компаний ОАЭ Crescent Petroleum Маджид Джафар

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ТАСС, 26 января. Сокращение инвестиций в разведку и добычу нефти в течение последних лет может стать причиной того, что в условиях ожидаемого увеличения спроса рост цен на сырье будет шоковым, сообщил исполнительный директор Crescent Petroleum (одна из крупнейших нефтегазовых компаний ОАЭ) Маджид Джафар, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит в четверг телекомпания CNBC.

"В течение ближайших нескольких лет из-за дефицита инвестиций в отрасли, который мы наблюдали последние несколько лет, если произойдет экономический рост, мы можем увидеть шоковый рост цен на нефть", - сказал он. Отвечая на вопрос о том, до какого уровня могут вырасти котировки к концу года, он ответил: "До $80 [за баррель]".

Маджид Джафар подчеркнул, что стремительный рост цен в ближайшие месяцы может произойти в том числе из-за падения добычи в Венесуэле, одном из крупнейших экспортеров нефти.

В октябрьском докладе Международного валютного фонда (МВФ) по мировой экономике (World economic outlook) цена на нефть в 2018 году прогнозировалась на уровне $50,2 за баррель. Уже 22 января 2018 года цена составила $59,9, а 25 января цена барреля нефти марки Brent превысила $71 впервые с 3 декабря 2014 года.

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Мировые цены на нефть Экономический форум в Давосе - 2018
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