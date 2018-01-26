Норвегия создала межправительственную группу по вопросам устойчивой морской экономики

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Норвегия учредила в четверг межправительственную группу высокого уровня по вопросам устойчивой морской экономики. С заявлением о создании группы, членами которой должны стать лидеры и главы правительств прибрежных государств, выступила премьер-министр скандинавского королевства Эрна Сульберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я хочу поделиться норвежским опытом природоохраны и разработки ресурсов океана. Нашей страной накоплен большой объем знаний по этим вопросам, и поэтому мы можем внести важный вклад в данную область. Наш опыт востребован во всем мире, - отметила Сульберг. - Выступая с этой инициативой, мы берем на себя ведущую роль в международных усилиях в этой сфере и на практике содействуем достижению целей устойчивого развития ООН".

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов - 14-я из 17 определенных ООН целей в области устойчивого развития. По оценкам организации, роль мирового океана как источника биологических и минеральных ресурсов с течением времени будет только расти. Кроме того, мировой океан играет ключевую роль во многих глобальных природных процессах, создающих условия для жизни человека на Земле, что подчеркивает важность задачи по его защите. Правительство Норвегии неоднократно декларировало намерение страны стать одним из мировых лидеров в сфере освоения ресурсного потенциала мирового океана, при этом обеспечивая бережное отношение к природе.

Новая группа, которая начнет работу в 2018 году и будет тесно сотрудничать с ООН, к 2020 году должна будет подготовить доклад о роли морской экономики для устойчивого развития в мировом масштабе. Принять участие в работе группы, председательствовать в которой будет Сульберг, по ее словам, уже согласились премьер-министр Португалии Антониу Кошта и президент тихоокеанского островного государства Палау Томас Ременгесау.