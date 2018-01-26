Госдеп: санкции против Венесуэлы рассматриваются постоянно

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты на постоянной основе рассматривают введение дополнительных экономических санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента США на специальном брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Они всегда рассматриваются", - отметил дипломат, слова которого приводит агентство Reuters.

Этот представитель американского внешнеполитического ведомства вновь подверг критике решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы, объявившей о проведении выборов президента страны до конца апреля текущего года. "То, что происходит в Венесуэле - это полное пренебрежение демократическим и конституционным порядком. <...> Эти выборы будут нелегитимными, их результаты не будут признаны", - утверждал представитель Госдепартамента.

Конституционная ассамблея Венесуэлы во вторник постановила, что выборы президента должны пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что голосование состоится в конце второго полугодия. Сразу после этого решения венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что готов принять участие в выборах главы государства в сроки, объявленные ассамблеей.