Сорос считает криптовалюты ненадежным вложением средств

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Американский миллиардер Джордж Сорос полагает, что вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно и они в настоящее время не подходят для финансовых расчетов. Об этом предприниматель заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме, его выступление транслировал телеканал Bloomberg.

"Биткойн - это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день", - пояснил миллиардер. "Это спекуляция, в основе которой ложные представления", - добавил Сорос.

Предприниматель также констатировал, что лежащая в основе ряда криптовалют технология блокчейн "может быть использована в положительных целях". Однако, по его словам, "в настоящее время ее применяют для уклонения от выплаты налогов".

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является биткойн, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы. Единственным источником эмиссии биткойнов является их так называемый "майнинг" пользователями, запустившими соответствующие компьютерные приложения. Рост курса биткойнов за последний год фиксировался более 15 раз, что привело к предостережениям со стороны глав центробанков по всему миру.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние превышает $25 млрд. При этом, по последним оценкам агентства Bloomberg, капитал Сороса значительно меньше - $8 млрд.