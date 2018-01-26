Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорос считает криптовалюты ненадежным вложением средств

Экономика и бизнес
26 января, 1:59 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 26, января. /ТАСС

Предприниматель пояснил, что валютой, "курс которой меняется на 25% в день", нельзя платить зарплату

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джордж Сорос

Джордж Сорос

©  Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Американский миллиардер Джордж Сорос полагает, что вкладывать средства в криптовалюты нецелесообразно и они в настоящее время не подходят для финансовых расчетов. Об этом предприниматель заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме, его выступление транслировал телеканал Bloomberg.

"Биткойн - это не валюта, потому что валюта должна быть стабильным вложением средств, а валютой, курс которой меняется на 25% в день, нельзя, к примеру, выплачивать заработную плату, потому что она тогда может снизиться на 25% за один день", - пояснил миллиардер. "Это спекуляция, в основе которой ложные представления", - добавил Сорос.

Смотрите также

Что нужно знать о криптовалютах

Предприниматель также констатировал, что лежащая в основе ряда криптовалют технология блокчейн "может быть использована в положительных целях". Однако, по его словам, "в настоящее время ее применяют для уклонения от выплаты налогов".

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является биткойн, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы. Единственным источником эмиссии биткойнов является их так называемый "майнинг" пользователями, запустившими соответствующие компьютерные приложения. Рост курса биткойнов за последний год фиксировался более 15 раз, что привело к предостережениям со стороны глав центробанков по всему миру.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние превышает $25 млрд. При этом, по последним оценкам агентства Bloomberg, капитал Сороса значительно меньше - $8 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Сорос, Джордж
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Умерла певица Людмила Сенчина
5
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
6
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
7
Биография народной артистки РФ Людмилы Сенчиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама