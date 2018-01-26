Спутниковый канал, обеспечивающий интернетом Курилы, будет расширен вдвое с 1 февраля

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Пропускная способность спутникового канала, обеспечивающего интернетом Курильские острова, с 1 февраля вырастет почти вдвое, сообщила ТАСС замглавы агентства по информационным технологиям и связи Сахалинской области Оксана Мараховская.

"В настоящий момент пропускная способность такого канала составляет 300 Мбит/сек. Учитывая все возрастающую потребность жителей Курил в получении качественных услуг, правительство [Сахалинской области] приняло решение о расширении спутникового канала еще на 240 Мбит/сек с 1 февраля 2018 года", - сказала Мараховская.

Она уточнила, что спутниковый канал предоставляет ЗАО "Зонд-Холдинг". Компания уже давно работает на данном направлении, она же выиграла конкурс на расширение.

Мараховская пояснила, что со спутникового канала через коммутатор идет распределение мобильной связи поровну между двумя компаниями - "МТС" и "Мегафон". "В связи с тем, что услуги оказываются с использованием спутниковых каналов, операторам связи невыгодно использовать безлимитные тарифы и выдерживать цены на уровне Южно-Сахалинска. Заботясь о жителях Курильских островов, власти Сахалина заключили соглашение с операторами мобильной связи, в котором операторы обязались предоставлять услуги по безлимитным тарифам для жителей Курил, а правительство области - оплачивать дорогие спутниковые каналы. В 2018 году на эти цели выделено 114 млн рублей", - сказала замруководителя агентства.

Интернет через подводный кабель

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" к концу 2018 года намерен завершить работы по прокладке подводного волоконно-оптического кабеля на Курильские острова, который обеспечит высокоскоростным интернетом 17 тыс. жителей Итурупа, Кунашира и Шикотана.

"Начало строительных работ запланировано на май-июнь, завершение - в октябре-ноябре 2018 года, технический пропуск трафика будет обеспечен в декабре. Генеральным подрядчиком по итогам конкурса на строительство определена китайская компания Нuawei, перечень субподрядчиков по строительству пока еще окончательно не сформирован", - сказала Мараховская.

По ее словам, линия связи начнется в городе Южно-Сахалинск, пройдет по Сахалину вдоль дорог Южно-Сахалинск - Корсаков и Лиственничное - Охотское, в селе Охотское войдет в Охотское море и выйдет уже в непосредственной близости от Курильска в районе устья реки Курилка. Далее линия от Курильска опять войдет в Охотское море и выйдет в непосредственной близости от Южно-Курильска в бухте Головнина. Конечной точкой линии связи будет село Крабозаводское на Шикотане, куда придет кабель из Южно-Курильска.

По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, строительство подводного волоконно-оптического кабеля пропускной способностью 40 Гбит/с пройдет в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". Оценочная стоимость проекта - 3,3 млрд рублей.

"Несмотря на то, что впрямую выделение средств по данной стройке региональным бюджетом не предусмотрено, косвенно Сахалинская область участвует в реализации этого проекта, предоставляя участки для прокладки кабеля и обеспечивая необходимую инженерную инфраструктуру", - отметила Мараховская.