Сорос обвинил Google и Facebook в формировании зависимости от их сервисов у пользователей

ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Американский миллиардер Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в монополизации рынка и целенаправленном развитии у аудитории привыкания к своим предложениям. Об этом предприниматель заявил в четверг на Всемирном экономическом форуме, его выступление транслировал телеканал Bloomberg.

Сорос назвал в числе глобальных проблем монополизацию рынка крупными технологическими компаниями и рост их влияния. "Эти компании часто способствовали либерализации и инновациям. Однако, в свете того, что Google и Facebook стали монополиями, более мощными, чем когда-либо, они превратились в препятствия для инноваций и создали массу проблем, которые мы начинаем осознавать только сейчас", - добавил миллиардер.

По утверждению финансиста, "компании, которые работают в сфере социальных медиа, эксплуатируют социальную среду" и "оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома". Google и Facebook, как отметил Сорос, "целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают". "Это может быть очень вредно, в особенности для молодежи", - пояснил предприниматель.

По его мнению, имеются сходства между интернет-ресурсами и местами, где предлагают принять участие в азартных играх. "В казино разработали методы, чтобы вызывать у игроков такое пристрастие, что они проигрывают как свои деньги, так и те, которых у них нет", - добавил Сорос. По его утверждению, подобным образом компании, работающие в сфере социальных сетей, манипулируют вниманием пользователей интернета.

Предприниматель также отметил, что аудитория социальной сети Facebook за первые 8,5 лет ее существования выросла до 1 млрд человек, при этом примерно за последующие четыре года увеличилась вдвое. "В таких темпах менее чем за три года для Facebook не останется людей для привлечения", - добавил он.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние превышает $25 млрд. При этом, по последним оценкам Bloomberg, капитал Сороса значительно меньше - $8 млрд.