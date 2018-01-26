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В Африканском союзе заявили, что его страны ежегодно теряют около $50 млрд из-за коррупции

Экономика и бизнес
26 января, 4:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Председатель комиссии АС Муса Факи Махамат считает, что коррупция может быть побеждена исключительно коллективными действиями

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ТАСС, 26 января. Коррупция является причиной того, что страны Африки ежегодно лишаются около $50 млрд. Об этом заявил в четверг председатель комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат. Его слова приводит информационное агентство Algeria Press Service.

Выступая на заседании Исполнительного совета АС, проходящего в столице Эфиопии (Аддис-Абеба), Факи Махамат отметил, что "проблема коррупции в большей или меньшей степени затрагивает все страны африканского континента".

"Деньги, теряемые Африкой из-за коррупционных действий, могли бы в случае инвестирования стать дополнением к средствам, приходящим в виде внешней помощи", - продолжал председатель комиссии АС.

"Как и борьба против терроризма, борьба с коррупцией должна быть глобальной. Коррупция может быть побеждена исключительно коллективными действиями", - заявил Факи Махамат.

Предстоящая 30-я встреча глав государств и правительств стран-членов АС, которая состоится 28-29 января в Аддис-Абебе, пройдет под лозунгом "Одержать верх в борьбе над коррупцией - надежный путь для преобразования Африки".

АС - крупнейшая межправительственная организация Африки, объединяющая 55 государств континента. Штаб-квартира находится в Аддис-Абебе.

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