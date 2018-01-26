Пять технологий из сериала "Черное зеркало", которые уже пришли в наш мир

Гильдия продюсеров США признала лучшим мини-сериалом прошлого года четвертый сезон "Черного зеркала". Социальная антиутопия, вышедшая в канун Нового года, пугает зрителей историями о мире будущего, в котором люди впали в полную зависимость от технологий и гаджетов. ТАСС выбрал несколько ярких эпизодов из всего сериала (премьера первого сезона состоялась еще в 2011 году), представляющих инновации, которые уже существуют, развиваются и скоро повсеместно придут в нашу жизнь.

Третий сезон. Первая серия. "Нырок"

Офисная скромница Лейси пытается заработать популярность в обществе, где всю жизнь человека определяет рейтинг, построенный на оценках окружающих тебя людей (аналог лайков в соцсетях).

Люди с высоким рейтингом имеют право на блага, недоступные остальным. Из-за низкого рейтинга вас могут не пустить в ресторан, вы не можете даже снять приличную квартиру. Сюжет закручивается, когда Лейси теряет сотую долю рейтинга и из-за этого не попадает на самолет. А ведь ей очень нужно лететь на свадьбу к школьной подруге — туда приглашены вип-гости, которые своими лайками могут поднять рейтинг Лейси.

Кадр из сериала "Черное зеркало", серия "Нырок" © filmpro.ru

Что уже есть? В Китае уже тестируется балльная "система социального кредита", в которой у каждого жителя страны будет личный "рейтинг благонадежности". Это государственная программа, ее собираются полностью внедрить в 2020 году.

Каждому жителю страны по плану будет присваиваться определенное число баллов. За хорошую кредитную историю, отсутствие проблем с законом и участие в благотворительности будут начисляться дополнительные баллы. За проступки, допустим, задержку оплаты по коммунальным счетам, кредитам, и даже за безбилетный проезд в общественном транспорте, баллы будут отниматься.

Личный "рейтинг благонадежности" будет влиять практически на все: от поступления на работу до цены на товары.

В системе предусмотрены санкции. Человек с низкими баллами не сможет работать в госструктурах, ему могут отказать в соцпакете, будут особенно внимательно досматривать на таможне. Предполагается, что и крупный бизнес получит доступ к базам с рейтингами граждан. Владелец отеля будет иметь законное право отказать неблагонадежному клиенту в заселении.

Пока система в тестовом режиме запущена в нескольких городах Китая.

Четвертый сезон. Вторая серия. "Архангел"

Мать-одиночка теряет трехлетнюю дочь Сару на прогулке. Малышка, убежавшая за котом, находится через пару часов, но женщина так пугается, что решает воспользоваться услугами фирмы, тестирующей продвинутую систему родительского контроля.

Кадр из сериала "Черное зеркало", серия "Архангел" © filmpro.ru

В мозг Сары вживляют чип-имплант, и теперь ее мама в своем планшете видит, где находится дочь, ее пульс, биохимию крови, может смотреть на мир ее глазами. Более того, она может выставить фильтр на нежелательную информацию — ту, которая, по ее мнению, провоцирует стрессовые эмоции. Вместо лающей собаки, уличной драки, плачущего человека или открытой раны гиперопекаемая Сара видит размытое пятно.

Девочка растет, идет в школу, становится подростком. Одноклассники считают ее странной и обзывают "чипованной". Иногда они рассказывают Саре, как выглядит мир за фильтром.

Что уже есть? Рынок систем родительского контроля развивается очень активно. Все началось с самых простых гаджетов — браслетов с геолокацией.

Гаджеты посложнее — это браслеты, смарт-часы, кулоны, которые не только показывают местоположение, но и снимают медицинские показатели: количество шагов, потраченных килокалорий, пульс. Эти же гаджеты позволяют позвонить родителям, включить громкую связь или камеру и позволить им слышать и видеть, что происходит вокруг.

Пару лет назад в одном из московских детсадов дошкольники стали массово ходить с "умными часами", которые позволяли их родителям подключиться в любой момент и послушать: не обижают ли ребенка воспитатели и другие дети. Сначала сотрудники сада удивились и задумались, а потом запретили использование этих гаджетов и после уверяли, что малыши стали более тревожными.

Визуальный фильтр на нежелательную информацию — это, конечно, пока что несуществующая технология. Но у родителей с каждым днем появляется все больше возможностей контроля. Например, родители московских школьников имеют возможность ограничить покупки своих детей по электронной карте "Москвенок". Дети пользуются ими для прохода в школы и расплачиваются в буфетах. Родители при помощи специальных настроек могут сделать так, чтобы картой нельзя было расплачиваться, например, за газировку, бутерброды с ветчиной или шоколадные конфеты. Подобной функцией в прошлом году воспользовались более 21 тыс. родителей.

Второй сезон. Первая серия. "Сейчас вернусь"

Молодая женщина Марта тяжело переживает недавнюю смерть мужа Эша. Она решает воспользоваться онлайн-сервисом, который предлагает "оживить" любимого супруга в виде продвинутого чат-бота с индивидуальными манерами и привычками.

Кадр из сериала "Черное зеркало", серия "Сейчас вернусь" © filmpro.ru

Каждый бот-собеседник впитывает всю доступную информацию о человеке из его социальных сетей. Он перенимает и с точностью копирует манеру общения, любимые слова и выражения.

Бот-Эш эволюционирует. Марта начинает общаться с ним по телефону. Вскоре сервис предлагает ей купить органическую точную копию Эша. Это робот, который способен обучаться и вести обычный человеческий образ жизни. Еще он лишен вредных привычек неидеального человека. Так Марта возвращает любимого мужа, но вскоре жалеет об этом.

Что уже есть? Южнокорейский стартап создал приложение With me, в котором можно сделать селфи с умершим другом или родственником. Правда, только при условии, что люди "отсканировались" при жизни на 3D-сканере и таким образом оставили после себя цифровые клоны. Такие клоны-аватары могут спокойно и бесконечно долго жить в приложении.

Оставить после себя "цифровой клон" достаточно просто. Стартапов, которые создают приложения, простые и продвинутые 3D-сканеры, способные вас "оцифровать" (даже в цвете, с мимикой, вашей индивидуальной манерой жестикулировать и двигаться) — десятки.

Впрочем, есть мнение, что будущее не за цифровыми клонами-собеседниками, а за виртуальными друзьями, которых уже сегодня можно завести в приложении Replika. То есть вы не копируете друга, а заводите нового приятеля (сколько угодно новых приятелей). Также в мире уже есть стартапы, которые выпускают персональных роботов-собеседников. Недавно южнокорейский инженер представил робота-собутыльника, который, впрочем, не разговаривает, но может артистично поднять бокал и "розовеет" от "выпитого".

Создание органической копии человека, по сути — клонирование — пока запрещено законом во всех странах мира, где технологии уже позволяют проводить подобные эксперименты.

Третий сезон. Вторая серия. "Игровой тест"

Турист-американец Купер, приехавший в Лондон, теряет деньги и решает получить деньги на обратный билет, найдя подработку через популярное приложение. Купер выбирает приглашение поучаствовать в тесте новой компьютерной игры-хорора с дополненной реальностью.

Герой надевает специальные очки и попадает в жуткий дом, кишащий монстрами. Причем, эти монстры — не типовые фрики из поп-игрушек, а его индивидуальные — знакомые и пугающие люди из прошлого. В какой-то момент дополненная реальность становится насколько реальной, что у Купера появляются болевые ощущения. Выбраться живым из этой игры у него не получается.

Что уже есть? Очки и приложения виртуальной и дополненной реальности востребованы на рынке. Они применяются в сфере развлечений (например, игр), недвижимости (клиент может посмотреть, как в итоге будет выглядеть строящийся жилой комплекс), дизайна (как преобразится квартира после ремонта) и так далее.

Виртуальная реальность — это когда вы надеваете шлем или очки и переноситесь в другое место, — бродите по пустыне с египетскими пирамидами или же катаетесь на крутых американских горках. Дополненная реальность — это когда вы находитесь в своей комнате, но при наведении смартфона в ее угол — видите на экране несуществующего персонажа. Самый популярный пример допреальности — игра-приложение PokemonGo.

Во всем мире и в крупных российских городах работают комнаты и целые парки с аттракционами виртуальной реальности. В качестве "монстров", конечно, типовые фрики, а не школьный одноклассник, который над вами издевался. Впрочем, и так впечатлений хватает.

Часто владельцы этих объектов предупреждают: не стоит так развлекаться людям с чувствительной нервной системой, сердечными заболеваниями. Пугающие монстры встречаются в виртуальной реальности, а сердечный ритм "игрока" учащается в настоящем времени.

Третий сезон. Шестая серия. "Ненависть нации"

Группа криминалистов расследует серию загадочных смертей людей, которых объединяет одно: незадолго до смерти они побывали жертвами массовой травли в социальных сетях.

Первая жертва — журналистка Джо Пауэрс. Она стала объектом ненависти за критическую статью об инвалиде-активисте. Сюжет закручивается, когда Пауэрс находят в ее доме с перерезанным горлом. На вскрытии в мозге женщины обнаруживают маленькую искусственную пчелу. Выясняется, что это разработка местного стартапа — миллионы "пчел" заказаны по поручению правительства, оснащены мини-камерами и выполняют функцию слежки за гражданами.

Но программа выходит из под контроля, и теперь пчелы начинают убивать тех, за кого проголосуют пользователи на сайте "Игра последствий". Но затем принцип выбора жертв меняется.

Что уже есть? В данном случае речь не столько о технологиях, сколько об общественных процессах. Сетевые флешмобы и организованные кампании против конкретных людей стали повседневностью. Пчел-убийц для преследования жертв пока никто не использует, но испортить репутацию и жизнь такие кампании уже способны. В большинстве случаев флешмобы ставят целью разоблачение "плохих парней" и получают общественное одобрение. Как пример — кампания под хэштегом #metoo, начавшаяся после обвинений американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и превратившаяся в широкое общественное движение против сексуального насилия. "Злодеи", которых порицали под хештегом, — многие известные артисты и политики — не просто получили порцию народного гнева, но и потеряли работу или отношения с коллегами в реальной жизни. Предполагается, что сетевая травля могла стать причиной самоубийства бывшего члена кабмина Уэльса Карла Сэрджента, который ранее подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах от нескольких женщин. Его вина не была доказана, и не было судебного разбирательства. Кстати, мало что мешает использовать подобные методы и в менее благородных целях или в отношении людей, не совершивших неких очевидных противоправных поступков.

Анастасия Степанова