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Медведев: РФ должна занять достойное место в мире по развитию цифровых технологий

Экономика и бизнес
26 января, 15:40 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, января. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что полосы радиочастот для мобильных сетей пятого поколения будут утверждены в 2019 году

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ГОРКИ, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что РФ должна занять достойное место в мире по развитию цифровых технологий.

"Переход в цифру является общемировым трендом. Меняется образ жизни людей, появляются новые отрасли, новые рынки, управленческие модели. Конечно, важно, чтобы наша страна во всем этом процессе заняла достойное место", - сказал председатель правительства на совещании по расширению доступа к услугам связи в РФ. Для этого, по его словам, "нужно развивать инфраструктуру передачи данных, инфраструктуру связи в целом".

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Глава кабинета министров напомнил, что этим вопросам посвящена одна из дорожных карт программы "Цифровая экономика". "Сейчас с основными игроками сектора телекоммуникаций мы обсуждаем наиболее важные организационные механизмы выполнения этой дорожной карты", - отметил он. Медведев подчеркнул, что "одна из задач - устранение цифрового неравенства и обеспечение единого информационного пространства страны".

"В успехе цифровизации, безусловно, заинтересованы и государство, и бизнес. В конечном счете от успехов нашей цифровой программы выиграют люди", - уверен премьер. Он заверил: "Будем действовать последовательно, решения должны быть гибкими".

Также Медведев сообщил, что в 2019 году будут определены частоты, которые будут выделены для мобильных сетей пятого поколения.

"Ожидается, что полосы радиочастот и международные стандарты будут утверждены в 2019 году", - сказал председатель правительства на совещании по расширению доступа к услугам связи в РФ.

По его словам, "в целом более-менее все понятно, как будет развиваться, уже сейчас". "Во всем мире поставщики оборудования, операторы начали готовиться к внедрению сетей связи 5G, в России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию, к 2020 году, по всей вероятности, картина будет уже абсолютно ясной, значит, нужно задуматься уже сегодня о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения", - сказал Медведев.

Он назвал создание инфраструктуры для сетей мобильной связи пятого поколения "важной, сложной и дорогостоящей задачей".

 

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