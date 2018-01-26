ВЭБ планирует создать совместные инвестфонды с китайским Shenzhen Capital Group Co.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Внешэкономбанк планирует создать совместные венчурные и фонды прямых инвестиций с крупнейшим в Китае венчурным фондом Shenzhen Capital Group Co., сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Внешэкономбанк подписал с Shenzhen Capital Group Co. меморандум о взаимопонимании с целью поддержки и продвижения успешных совместных китайских и российских проектов в сфере инноваций и высоких технологий, в том числе путем создания венчурных фондов и фондов прямых инвестиций", - отметили в госкорпорации.

Shenzhen Capital Group Co. создан в 1999 году правительством Шэньчженя. 136 из более 830 компаний в портфеле SCGC вышли на IPO и котируются на 16 мировых фондовых рынках.

"Подписание этого меморандума - важный шаг в развитии сотрудничества с нашими китайскими партнерами, - сказал старший вице-президент блока международной деятельности Внешэкономбанка Даниил Алгульян. - Это партнерство открывает новые возможности по продвижению российских компаний на китайском финансовом рынке".

SCGC - не первый фонд, с которым госкорпорация будет развивать совместные инвестпроекты. В сентябре 2017 года ВЭБ объявил о начале сотрудничества с китайской China Merchants Capital, которое предусматривает участие в фонде по инвестированию в российские экспортно ориентированные компании.