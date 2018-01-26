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"СТС Медиа" покупает 25% кинокомпании "Водород"

Экономика и бизнес
26 января, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

"Водород" станет партнером в области производства и со-продюсирования киноконтента

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Холдинг "СТС Медиа" объявил о покупке 25% кинокомпании "Водород", сделка будет закрыта в первом квартале 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе холдинга.

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"В рамках сделки кинокомпания "Водород" станет эксклюзивным партнером "СТС Медиа" в области собственного производства и со-продюсирования киноконтента, а также одним из ключевых партнеров в области производства телевизионного контента, - рассказали в "СТС Медиа". - Сделка, как ожидается, будет полностью закрыта в 1 квартале 2018 года".

Детали сделки не разглашаются.

В планах новой совместной структуры "резко увеличить производство киноконтента, востребованного как в прокате, так и на ТВ".

По данным пресс-службы холдинга, телеканал СТС покажет две новинки, созданные компанией, - фильмы "Напарник" и блокбастер "Притяжение".

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