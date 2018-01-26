Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

Экономика и бизнес
26 января, 15:00 дата обновления: 26 января, 15:13 UTC+3

Спикер нижней палаты парламента предложил обсудить документ на внеочередном заседании Совета Думы в пятницу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил на пленарном заседании спикер Вячеслав Володин.

"В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", - сказал глава нижней палаты парламента. В связи с этим он предложил уже в пятницу провести внеочередное заседание Совета Думы, который определяет ее повестку, "учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее". "Наши граждане ждут этого решения", - добавил Володин.

Смотрите также

На повышение МРОТ с 1 мая требуется дополнительно 39,3 млрд руб. из бюджетов всех уровней

МРОТ и прожиточный минимум уравняют с 1 мая 2018 года

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" в Пхёнчхане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама