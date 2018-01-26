Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил на пленарном заседании спикер Вячеслав Володин.

"В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", - сказал глава нижней палаты парламента. В связи с этим он предложил уже в пятницу провести внеочередное заседание Совета Думы, который определяет ее повестку, "учитывая, что это закон очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее". "Наши граждане ждут этого решения", - добавил Володин.