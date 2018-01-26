ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае расширили под проект в сфере деревообработки

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае расширили под проект по созданию деревообрабатывающего производства. Соответствующее постановление было утверждено председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте правительства РФ.

"В целях реализации инвестиционного проекта по строительству деревоперерабатывающего производства в границы ТОР "Комсомольск" включен земельный участок, расположенный на территории Солнечного муниципального района Хабаровского края", - говорится в документе.

В пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что на новом участке, включенном в ТОР, компания "Логистик Лес" планирует открыть деревоперерабатывающее производство. Уточняется, что расширение комсомольской ТОР обеспечит создание дополнительно не менее 416 рабочих мест и привлечет более 3,4 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в бюджет от налогов с учетом льгот до 2026 года превысят 1,86 млрд рублей.

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка сообщил ТАСС, что "Логистик Лес" (входит в группу компаний "Бизнес маркетинг") будет модернизировать существующее производство в Солнечном районе.

"Это будет глубокая модернизация производства. Объемы по проекту - высокосортные пиломатериалы - 380 тыс. кубометров в год, топливные гранулы - 150 тыс. кубометров в год и технологическая щепа - 230 тыс. кубометров в год. Эти цифры могут меняться на разных стадиях реализации проекта", - сказал Чайка. Он добавил, что сейчас компания занимается получением статуса резидента ТОР.

ТОР "Комсомольск"

ТОР "Комсомольск" создали летом 2015 года. Сейчас она состоит из трех площадок: "Парус", "Амурск" и "Амурлитмаш". В границы территории также включили территорию горнолыжного комплекса "Холдоми".

Необходимая инфраструктура к ТОР создается за счет средств федерального и регионального бюджетов, в частности строятся объекты энергетической, коммунальной и автодорожной инфраструктуры. Запланирован ремонт и реконструкция автодороги Хабаровск - Лидога - Ванино.