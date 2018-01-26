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Президент Польши: страна хочет покупать газ у РФ на тех же условиях, что Германия

Экономика и бизнес
26 января, 15:22 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 26, января. /ТАСС

Анджей Дуда заявил, что Польша платит за газ больше, чем ФРГ

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ДАВОС, 26 января. /ТАСС/. Польша работает над диверсификацией источников энергии, чтобы иметь возможность договариваться с Россией о поставках газа на лучших условиях. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы не имеем ничего против российского газа как такового. Но мы хотим достичь тех же условий его поставок, что и, к примеру, у Германии. Польша платит за газ больше, чем Германия, потому что у нас нет альтернативы. Мы вынуждены покупать газ у России", - указал он.

"Поэтому мы хотим достичь диверсификации, - пояснил он. - Потому что тогда мы сможем вести переговоры как независимая страна, которая может выбирать поставщиков".

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